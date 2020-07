रोते हुए बच्चे को शांत करने के लिए कुत्ते ने किया ऐसा, देखकर क्रिकेटर जोफ्रा ऑर्चर ने दिया रिएक्शन, देखें Video

पहले टेस्ट में वेस्टइंडीज ने इंग्लैंड को 4 विकेट से हराकर 3 टेस्ट मैचों की सीरीज में 1- 0 की बढ़त हासिल कर ली है. पहले टेस्ट में ऑर्चर को केवल 3 विकेट ही मिल पाया था. साउथम्पटन के एजेस बाउल स्टेडियम में खेले गए पहले टेस्ट मैच में वेस्टइंडीज के खिलाफ पहली पारी में ऑर्चर एक भी विकेट नहीं ले पाए थे, लेकिन दूसरी पारी में 3 विकेट लेने में सफल रहे थे.

अब सीरीज का दूसरा टेस्ट मैच ऑल ट्रैफर्ड 16 जुलाई को खेला जाएगा. दूसरे टेस्ट में जो रूट की कप्तान के तौर पर इंग्लैंड की टीम में वापसी हो रही है. बता दें कि पहले टेस्ट में रूट अपनी निजी कारण की वजह से नहीं खेल पाए थे. पहले टेस्ट में इंग्लैंड की कप्तानी बेन स्टोक्स ने की थी. दूसरे टेस्ट में अब जो रूट इंग्लैंड के कप्तान होंगे.

Yeah get 5 wickets in the next test match and it's a deal