Mushtaq Ali Trophy: घरेलू क्रिकेटर आईपीएल नीलामी से पहले जलवा बिखेरने को तैयार, बैन खिलाड़ी भी...

कोरोना महामारी के कारण पैदा हुए व्यवधान के बीच भारतीय क्रिकेट के घरेलू सत्र की शुरूआत रविवार को सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी (Syed Musthtaq Ali trophy) के साथ होगा जिसमें आईपीएल नीलामी से पहले युवाओं को अपना दम दिखाने का मौका मिलेगा. इस बार टूर्नामेंट में शिखर धवन (Shikhar Dhawan), सुरेश रैना (Suresh Raina) और ईशांत शर्मा (Ishant Sharma) जैसे सितारे भी भाग ले रहे हैं. इसके जरिये नयी चयन समिति को टी20 विश्व कप के लिये खिलाड़ियों का व्यापक पूल तैयार करने में भी मदद मिलेगी. टी20 विश्व कप (T20 World Cup) इस साल के आखिर में भारत में होना है. पिछले साल मार्च से अब तक कोरोना महामारी के कारण भारत में कोई क्रिकेट नहीं हुआ है. भारतीय क्रिकेट बोर्ड (BCCI) ने बायो बबल तैयार करके छह अलग अलग स्थानों पर यह टूर्नामेंट कराने का फैसला किया है. साथ ही, 2013 आईपीएल स्पॉट फिक्सिंग मामले में सात साल का प्रतिबंध झेल चुके तेज गेंदबाज एस श्रीसंत (Sreesanth) भी वापसी करेंगे. श्रीसंत इस टी20 राष्ट्रीय चैम्पियनशिप (Syed Mushtaq Ali Trophy) में केरल के लिये खेलेंगे. टूर्नामेंट 10 से 31 जनवरी तक चलेगा.

The Syed Mushtaq Ali Trophy, 2020-21 marks the return of domestic cricket at home after a gap of close to 9 months in the wake of COVID-19 pandemic. @ameyatilak lists 10 players who could light up the tournament this season. #MushtaqAliT20



