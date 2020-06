भारत का वह महान स्पिनर जिसने रणजी ट्रॉफी के इतिहास में चटकाए सबसे ज्यादा विकेट, लेकिन भारतीय टीम में कभी नहीं मिला मौका

भारतीय क्रिकेट बोर्ड (BCCI) के पूर्व अध्यक्ष रणबीर सिंह महेंद्रा ने शोक व्यक्त करते हुए कहा, ‘‘यह क्रिकेट के खेल और निजी तौर पर मेरी बहुत बड़ी क्षति है. वह इस देश में बायें हाथ के सर्वश्रेष्ठ स्पिनरों में से एक थे. संन्यास लेने के बाद भी उन्होंने इस खेल में बहुमूल्य योगदान दिया. राष्ट्रीय टीम में जगह नहीं मिलने के बावजूद गोयल 1958-59 से 1984-85 तक घरेलू क्रिकेट में खेलते रहे. इन 26 सत्र में उन्होंने हरियाणा की तरफ से रणजी ट्राफी में 637 विकेट लिये जो राष्ट्रीय चैंपियनशिप में रिकार्ड है. उन्होंने प्रथम श्रेणी क्रिकेट में कुल 157 मैच खेलकर 750 विकेट लिये. वह बेदी थे जिन्होंने उन्हें बीसीसीआई पुरस्कार समारोह में सीके नायुडु जीवनपर्यंत उपलब्धि सम्मान सौंपा था. गोयल में लंबे स्पैल करने की अद्भुत क्षमता थी. जिस पिच से थोड़ी भी मदद मिल रही हो उस पर उन्हें खेलना नामुमकिन होता था.

Deeply saddened by the passing away of Shri Rajinder Goel, the highest wicket-taker in the history of Ranji Trophy. My heartfelt condolences to his family and loved ones. pic.twitter.com/6wIOfolnJc — VVS Laxman (@VVSLaxman281) June 21, 2020

वह इतने लंबे समय तक खेलते रहे इसका अनुमान इससे लगाया जा सकता है कि वह विजय मांजरेकर के खिलाफ भी खेले और उनके बेटे संजय के खिलाफ भी। उन्हें 1974-75 में वेस्टइंडीज के खिलाफ बेंगलुरू में टेस्ट मैच के लिये टीम में चुना गया था. वह 44 साल की उम्र तक प्रथम श्रेणी क्रिकेट खेलते रहे. सुनील गावस्कर ने अपनी किताब ‘आइडल्स' में जिन खिलाड़ियों को जगह दी थी उसमें गोयल भी शामिल थे.

Rajinder Goel was easily the most ‘contented' human being I've known...I used to envy his sense of ‘contentment' in my moments of turmoil..RIP ‘Goely'..You bowled yur heart out to keep Ranji Trophy alive..!! pic.twitter.com/U1ZZCQE7KW — Bishan Bedi (@BishanBedi) June 21, 2020

गावस्कर ने अपनी किताब में लिखा है कि गोयल अपने लिये नये जूते और किट लेकर आये लेकिन उन्हें 12वां खिलाड़ी चुना गया. अगले टेस्ट मैच में बेदी की वापसी हो गयी लेकिन गोयल को फिर कभी देश का प्रतिनिधित्व करने का मौका नहीं मिला. कपिल देव (Kapil dev) निश्चित तौर पर हरियाणा के सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर रहे हैं लेकिन उनसे पहले गोयल थे जिन्होंने इस राज्य की गेंदबाजी की कमान बखूबी संभाल रखी थी.

The highest wicket taker in Ranji trophy cricket #RajinderGoel passes away, all I heard growing up was “what a fine left arm spinner Rajinder Goel was” I haven't seen you bowl sir, but you have left a legacy that will last forever. #RipRajindergoel — Ashwin (During Covid 19)???????? (@ashwinravi99) June 22, 2020

कपिल देव की अगुवाई वाली हरियाणा ने जब 1991 में मुंबई को हराकर रणजी ट्राफी जीती थी तब गोयल उसकी चयनसमिति के अध्यक्ष थे. एक बार गोयल से पूछा गया कि क्या उन्हें इस बात का दुख है कि बेदी युग में होने के कारण उन्हें भारत की तरफ से खेलने का मौका नहीं मिल, उन्होंने कहा, ‘‘जी बिलकुल नहीं. बिशन बेदी ( Bishan Singh Bedi) बहुत बड़े गेंदबाज थे.

VIDEO: कुछ दिन पहले विराट ने करियर को लेकर बड़ी बात कही थी.