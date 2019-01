विराट कोहली से इस मामले में बात करना चाहते हैं टीम इंडिया में शामिल किए गए शुभमन गिल

ऑस्‍ट्रेलिया के खिलाफ शेष दो वनडे और न्यूजीलैंड दौरे के लिए भारत की वनडे और टी-20 टीम में शामिल किए गए बल्लेबाज शुभमन गिल (Shubman Gill) ने कहा है कि वह इस मौके का भरपूर फायदा उठाना चाहते हैं. उन्‍होंने कहा कि न्‍यूजीलैंड में हाल ही में क्रिकेट खेलने का फायदा उन्‍हें मिलेगा.. इंडिया 'ए' के लिए हाल के समय में शानदार प्रदर्शन करने वाले गिल को पहली बार सीनियर टीम में शामिल किया गया है. उन्होंने पिछले साल न्यूजीलैंड में हुए आईसीसी अंडर-19 में भारत को खिताब जिताने में अहम योगदान दिया था. गिल को उनके शानदार प्रदर्शन के लिए मैन ऑफ द टूर्नामेंट का पुरस्कार मिला था. गिल ने इस रणजी ट्रॉफी सीजन में पंजाब की ओर से भी शानदार प्रदर्शन किया है.

ICYMI!



Shubman Gill and Vijay Shankar have been called up to India's limited-overs squads in place of the suspended Hardik Pandya and KL Rahul.



https://t.co/45SqgJ7Uwbpic.twitter.com/Xfeh12xPUg