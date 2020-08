CPL 2020: Dwayne Bravo ने रचा इतिहास, टी-20 क्रिकेट में ऐसा करने वाले पहले गेंदबाज बने

CPL 2020: आईपीएल 2020 (IPL) से पहले ड्वेन ब्रावो (Dwayne Bravo) ने धमाल मचा दिया है. बता दें कि ब्रावो सीपीएल 2020 में खेल रहे हैं, वेस्टइंडीज के ऑलराउंडर ने कमाल करते हुए टी-20 क्रिकेट में 500 विकेट चटकाने का कमाल कर दिखाया है. टी-20 क्रिकेट में 500 विकेट लेने वाले Dwayne Bravo पहले गेंदबाज बन गए हैं. सीपीएल में ब्रावो ट्रिनबागो नाइट राइडर्स स्क्वाड की टीम का हिस्सा हैं. उन्होंने यह कारनामा सीपीएल के 13वें मैच में सेंट लूसिया जोक्स टीम के खिलाफ किया. मैच में ब्रावो ने रहकीम कॉर्नवाल को आउट कर टी-20 करियर में 500 विकेट दर्ज किए. टी-20 में ब्रावो के बाद सबसे ज्यादा विकेट लसिथ मलिंगा के नाम हैं.

History created in Trinidad.



Dwayne Bravo becomes the first bowler to complete 500 wickets in the T20 format.



A format that started in 2003 and 17 years later one bowler has achieved this milestone. Well done, DJ Bravo.