ड्वेन ब्रावो ने धोनी पर बनाया दिलचस्प गाना, बोले- माही मेरे भाई जैसे, देखें Video

चेन्नई सुपरकिंग्स (Chennai Super Kings) के कप्तान धोनी (Dhoni) पर उनके दोस्त और टीम के साथी खिलाड़ी ड्वेन ब्रावो (Dwayne Bravo) ने एक गाना तैयार किया है. इसकी जानकारी खुद उन्होंने दी है. चेन्नई सुपरकिंग्स ने ट्विटर पर ब्रावो के द्वारा बनाए गए गाने का टीजर जारी किया है. ब्रावो ने गाने में धोनी को ट्रिब्यूट दी है. ब्रावो के धोनी पर बने गाने का नाम नंबर 7 रखा है. चेन्नई सुपरकिंग्स के ट्विटर पर शेयर की गई वीडियो में ब्रावो ने धोनी को अपना दोस्त बताया और कहा कि माही उनके भाई जैसे हैं. उन्होंने आगे कहा कि धोनी मेरे भाई जैसे हैं उनपर मैं गाना बना रहा हूं. गौरतलब है कि धोनी और ब्रावो साथी क्रिकेटर तो हैं ही बल्कि दोनों की दोस्ती भी जगजाहिर है. अभी हाल ही में सीएसके के साथ लाइव चैट के दौरान ब्रावो ने धोनी के साथ आईपीएल 2018 के फाइनल की यादों को फैन्स के साथ शेयर किया था. ब्रावो ने बताया कि दोनों ने एक दूसरे से आईपीएल फाइनल (IPL) के बाद जो रेस लगाई थी उसके पीछे एक एक दिलचस्प कहानी है.

