इंग्लैंड ने वेस्टइंडीज के खिलाफ टेस्ट सीरीज के शेड्यूल का किया ऐलान, दर्शकों के बिना खेले जाएंगे सभी मैच

क्रिकेट को फिर से पटरी पर लाने के लिए इंग्लैंड बोर्ड (ECB) ने बड़ा फैसला किया है. इंग्लैंड बोर्ड ने वेस्टइंडीज के खिलाफ 3 टेस्ट मैचों की होम सीरीज के लिए तीरीखों का ऐलान कर दिया है. वेस्टइंडीज (West Indies Cricket) के खिलाफ सभी टेस्ट मैच बिना दर्शकों के खेले जाएंगे. 8 से 12 जुलाई को साउथैंप्टन में पहला टेस्ट मैच खेला जाएगा तो वहीं दूसरा टेस्ट मैच 16 से 20 जुलाई के बीच मैनचेस्टर में खेले जाने की घोषणा की गई है. इसके अलावा सीरीज का आखिरी टेस्ट मैच 24 से 28 जुलाई के बीच मैनचेस्टर में ही खेला जाएगा. बता दें कि वेस्टइंडीज की टीम जून 9 को इंग्लैंड पहुंचेगी और 14 दिनों तक सभी वेस्टइंडीज खिलाड़ियों को क्वारेंटाइन किया जाएगा.

