ENG v WI 2nd Test: बेन स्टोक्स ने रचा इतिहास, बतौर ओपनर सबसे तेज अर्धशतक जमाने वाले इंग्लैंड बल्लेबाज बने, देखें तूफानी पारी का Video

बात करें इंग्लैंड की दूसरी पारी की तो जो रूट ने 22 रन और ओली पोप 11 रन बनाकर नाबाद रहे. दूसरे टेस्ट में जहां स्टोक्स ने पहली पारी में 356 गेंद पर 120 रन बनाए थे और अपने टेस्ट करियर का धीमा शतक जमाया था तो वहीं दूसरी पारी में समय के मुताबित तेज पारी खेलकर इंग्लैंड को जीत के दरवाजे पर पहुंचा दिया है. यदि मैच आखिरी दिन बारिश ने खेल नहीं बिगाड़ा तो इंग्लैंड टीम के जीतने के चांस ज्यादा नजर आ रहे हैं.

