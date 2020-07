ENG V WI 3rd Test: केमार रोच ने रचा इतिहास, 26 साल बाद ऐसा कारनामा करने वाले पहले वेस्टइंडीज गेंदबाज बने

गौरतलब है कि तीसरे टेस्ट में वेस्टइंडीज ने टॉस जीतकर पहले फील्डिंग करने का फैसला किया है. केमार रोच (Kemar Roach) ने अपनी घातक गेंदबाजी के दम पर इंग्लैंड के बल्लेबाजों को परेशान करने में कामयाबी पाई है. इंग्लैंड की ओर से पहली पारी में सबसे ज्याद रन ओली पोप ने बनाए हैं. ओली पोर ने 91 रनों की पारी खेली है. जोस बटलर 67 रन बनाकर आउट हुए.

Congratulations to Kemar Roach on reaching 200 Test wickets!



He becomes the first West Indian to reach the landmark since Sir Curtly Ambrose in 1994.



Roach is now ninth all-time for the West Indies, how high will the 32 year old climb? pic.twitter.com/Qt11fgbDaE