ENG V WI 3rd Test: स्टुअर्ट ब्रॉड ने 45 गेंद पर ऐसे खेली 62 रनों की तूफानी पारी, देखें पारी का पूरा VIDEO

बता दें कि दूसरे दिन का खेल खत्म होने तक वेस्टइंडीज की पहली पारी में 6 विकेट सिर्फ 137 रन पर गिर गए हैं. इंग्लैंड से वेस्टइंडीज की टीम अभी भी 232 रन पीछे हैं. गेंदबाजी से भी ब्रॉर्ड ने कमाल दिखाया और 2 विकेट चटका दिए हैं. जेम्स एंडरसन के खाते में भी इस वक्त 2 विकेट हैं. जोफ्रा ऑर्चर और क्रिस वोक्स ने 1-1 विकेट अपने नाम किए हैं. इस समय वेस्टइंडीज की ओर से कप्तान होल्डर 24 और डाउरिच 10 रन बनाकर क्रीज पर मौजूद हैं.

