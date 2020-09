T20I में Aaron Finch ने बनाया रिकॉर्ड, यह कमाल करने वाले दुनिया के दूसरे बल्लेबाज बने

England Vs Australia 1st T20I: इंग्लैंड के खिलाफ पहले टी-20 में ऑस्ट्रेलिया के एरोन फिंच (Aaron Finch) ने बड़ा रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया. फिंच ने टी-20 इंटरनेशनल में अपने करियर में 2000 रन पूरे किए. टी-20 इंटरनेशनल में कम पारी खेलकर सबसे तेज 2000 रन बनाने वाले दुनिया के दूसरे बल्लेबाज बन गए हैं. फिंच ने केवल 62 टी-20 इंटरनेशनल पारियों में 2000 रन पूरे किए हैं. इस मामले में सबसे पहले नंबर पर विराट कोहली (Virat Kohli) हैं. कोहली ने 2000 रन 56वें पारी में पूरा किया था. फिंच ने 62वें पारी में 2000 टी-20 इंटरनेशनल रन पूरा कर न्यूजीलैंड के ब्रैंडन मैक्कुलम के रिकॉर्ड को तोड़ दिया है. मैक्कुलम ने 66 पारी में 2000 रन पूरे किए थे.

Aaron Finch becomes the 2nd fastest batsman to score 2,000+ runs in Men's T20Is (by innings)



56 Virat Kohli

62 Aaron Finch

66 Brendon McCullum

68 Martin Guptill

72 Paul Stirling

73 David Warner

77 Rohit Sharma

84 Eoin Morgan

89 Mohammed Hafeez

92 Shoaib Malik#ENGvAUSpic.twitter.com/k0nfeIfM6B