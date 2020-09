Eng vs Aus 2nd T20I: इस शून्य के साथ डेविड वॉर्नर ने बनाया ऐसा स्पेशल रिकॉर्ड कि आंकड़ेविदों को भी...

Eng vs Aus: इंग्लैंड के खिलाफ खेले जा रहे दूसरे टी20 (Eng vs Aus 2nd T20I) मुकाबल में ऑस्ट्रेलियाई पारी की शुरुआत करते हुए उसके दिग्गज बल्लेबाज डेविड वॉर्नर (David Warner) जोफ्रा आर्चर के फेंके पहले ही ओवर में आउट हो गए. डेविड वॉर्नर (David Warner) ने सिर्फ 3 ही गेंद खेलीं और वह खाता भी नहीं खोल सके. पिछले मैच में डेविड वॉर्नर ने अर्द्धशतकीय पारी खेली और उनके चाहने वाले वॉर्नर दूसरे टी20 में फिर से बड़ी पारी की उम्मीद कर रहे थे, लेकिन हुआ यह कि शुरुआत में विकेट में खासी बाउंस थी. और पिच ऐसा बर्ताव कर रही थी कि मानो टेस्ट मैच खेला जा रहा हो.

Things you love to see:



A nice sunset

A tax refund letter

David Warner out for a duck#ENGvAUS#bbccricket