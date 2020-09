ENG Vs Aus 3rd ODI: एडम जंपा ने बनाया रिकॉर्ड, इंग्लैंड की धरती पर ऐसा कमाल करने वाले पहले स्पिनर बने

एडम जंपा ने इंग्लैंड के खिलाफ वनडे सीरीज में पूरे 10 विकेट झटके. इंग्लैंड की धरती पर किसी भी मेहमान स्पिनर के द्वारा 3 मैचों की वनडे सीरीज में सबसे ज्यादा विकेट लेने का रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया. जंपा ऐसा करने वाले दुनिया के पहले स्पिनर बन गए हैं. लेग स्पिनर जंपा ने पहले वनडे में 4 विकेट, दूसरे वनडे में 3 विकेट और तीसरे वनडे में भी 3 विकेट लेने का कमाल कर दिखाया.

Adam Zampa is first spinner for Australia to take 10 wickets in a three-match ODI series. Also, no spinner has taken more wickets for AUS against ENG in a series of any length. #EngvAus