Eng vs Aus T20: इंग्लैंड एक और सीरीज में ऑस्ट्रेलिया से भिड़ने को तैयार, जानिए पूरा शेडूयल, A to Z डिटेल

कोरोनावायरस महामारी (Covid-10 Pandemic) के कारण टी20 विश्व कप के रोमांच से महरूम रहे क्रिकेट प्रशंसकों को आगामी दिनों में आस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच टी20 श्रृंखला के साथ क्रिकेट का नया रोमांच देखने को मिलेगा. टी20 विश्व रैंकिंग में शीर्ष दो टीमों के बीच होने वाली इस श्रृंखला के काफी रोमांचक होने की उम्मीद है. ऑस्ट्रेलिया दुनिया की नंबर एक टीम है और इंग्लैंड के साथ उनकी प्रतिद्वंद्विता जगजाहिर है. दोनों टीमों के पास दुनिया के कुछ सबसे आक्रामक बल्लेबाज और तेज गेंदबाज हैं. अगला टी20 विश्व कप अब अक्टूबर-नवंबर 2021 में भारत में होगा.

साउथम्पटन के रोज बाउल में तीन मैचों की टी20 श्रृंखला की शुरुआत शुक्रवार (England vs Australia, 1st T20I) से होगी और कोविड-19 से जुड़ी पाबंदियों के बीच यह श्रृंखला खाली स्टेडियम में खेली जाएगी. इंग्लैंड की टीम के लिए हालांकि खाली स्टेडियम में खेलना अब नई चीज नहीं है. टीम महामारी के बावजूद वेस्टइंडीज, आयरलैंड और पाकिस्तान के खिलाफ सभी प्रारूपों में श्रृंखला खेल चुकी है. ऑस्ट्रेलिया इस कड़ी में इंग्लैंड पहुंचने वाली अगली टीम है और जैविक रूप से सुरक्षित माहौल में रहेगी. यहां 11 दिन पहले पहुंचने के बाद ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ियों ने या तो अभ्यास किया है या फिर होटल में समय बिताया है.पाकिस्तान के खिलाफ इंग्लैंड की टी20 श्रृंखला 1-1 से बराबरी रही, लेकिन इससे मेजबान टीम को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ श्रृंखला की तैयारी करने का अच्छा मौका मिला. सीरीज शुक्रवार (England vs Australia, 1st T20I) से शुरू हो रही है. इसके बाद वनडे सीरीज का आयोजन होगा. चलिए जान लीजिए शेड्यूल (Eng vs Aus schedule) से लेकर टाइमिंग और प्रसारण से लेकर तमाम A to Z बातें और पहलू.

प्र: टी-20 सीरीज के मैच कब खेले जाएंगे, टाइमिंग क्या है?

उ. कुल तीन मैचों की सीरीज है

1st T20

दिन: 4 सितंबर (शुक्रवार)

टाइम: 10:30 (रात्रि)

स्थल: साउथंप्टन

2nd T20

दिन: 6 सितंबर (रविवार)

टाइम: 06:30 (सांय)

स्थल: साउथंप्टन

3rd T20

दिन: 8 सितंबर (मंगलवार)

टाइम: 10:30 (रात्रि)

स्थल: साउथंप्टन

प्र: वनडे सीरीज के मैच कब खेले जाएंगे, टाइमिंग क्या है?

उ. कुल तीन मैचों की सीरीज है

1st ODI

दिन: 11 सितंबर (शुक्रवार)

टाइम: 50:30 (सांय)

स्थल: मैनचेस्टर

2nd ODI

दिन: 13 सितंबर (रविवार)

टाइम: 50:30 (सांय)

स्थल: मैनचेस्टर

3rd ODI

दिन: 16 सितंबर (बुधवार)

टाइम: 50:30 (सांय)

स्थल: मैनचेस्टर

प्र: किस चैनल पर मैच का सीधा प्रसराण देखा जा सकता है

उ. सोनी टेन3/एचडी, सोनी सिक्स/एचडी

Live Streaming: SonyLiv

इंग्लैंड की टी20 टीम जोस बटलर, जोफ्रा आर्चर और मार्क वुड की वापसी से मजबूत हुई है, लेकिन टीम को ऑलराउंडर बेन स्टोक्स और सलामी बल्लेबाज जेसन रॉय की कमी खल सकती है. स्टोक्स कैंसर से पीड़ित अपने बिता के पास न्यूजीलैंड लौट गए हैं जबकि रॉय की बायीं तरफ की मांसपेशियों में खिचाव है. टेस्ट कप्तान जो रूट को टी20 टीम में जगह नहीं मिली है, लेकिन वह 11 सितंबर से शुरू हो रही तीन मैचों की एकदिवसीय श्रृंखला के लिए टीम का हिस्सा हैं.

