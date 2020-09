स्टीव स्मिथ भी मैच के दौरान उबासी लेते दिखे, तो सरफराज अहमद की वाइफ ने ऐसे किया ट्रोल

Steve Smith: सोशल मी़डिया पर स्टीव स्मिथ की उबासी लेते हुए तस्वीर खूब वायरल हो रही है. जिसपर फैन्स लगातार कमेंट कर रहे हैं. दरअसल इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया (Eng Vs Aus 1st T20I) के बीच पहले टी-20 मैच के दौरान ऑस्ट्रेलियाई दिग्गज स्टीव स्मिथ (Steve Smith) पवेलियन में बैठकर मैच का मजा ले रहे थे तो उसी दौरान उबासी लेते हुए भी नजर आए. स्मिथ की उबासी लेते हुए तस्वीर इंटरनेट पर काफी वायरल हुई. फैन्स ने जमकर स्मिथ को ट्रोल किया. गौरतलब है कि स्मिथ से पहले पाकिस्तानी पूर्व कप्तान सरफराज अहमद (Sarfaraz Ahmed) मैच के दौरान उबासी लेते हुए कई दफा दिख चुके हैं. सफराज सबसे पहले वर्ल्डकप 2019 में भारत के खिलाफ मैच के दौरान उबासी लेते हुए नजर आए थे जिसकी खूब आलोचना हुई थी.

Yawning helps us bring more oxygen into the blood and move more carbon dioxide out of the blood. I don't know why more athletes aren't doing this. For the love of God...YAWN PEOPLE! pic.twitter.com/zQxZW9oJN9

One was yawning in a World Cup game, being the captain, against INDIA, at the stage where PAK was being beaten badly while the other one is a legend who was yawning when his team had the strong command over the game - feel the difference.