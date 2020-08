ENG Vs IRE: आदिल रशीद की जाल में फंसकर यूं बोल्ड हुआ बल्लेबाज, गेंद देखकर लोगों ने कहा, 'नहीं बच सकता था ' Video

आदिल रशीद (Adil Rashid) ने रचा इतिहास

आदिल रशीद ने अपने वनडे करियर में 150 विकेट पूरे कर लिए. इंग्लैंड की ओर से 150 विकेट हासिल करने वाले पहले स्पिनर बन गए हैं. वहीं. इंग्लैंड की ओर से वनडे में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले 5वें गेंदबाज बने. रशीद से पहले यह कारनामा जेम्स एंडरसन, डैरेन गॉफ, स्टुअर्ट ब्रॉड और एंड्रयू फ्लिंटॉफ ने कर दिखाया है. वनडे में इंग्लैंड की ओर से सबसे ज्यादा रन एंडरसन ने चटकाए हैं. एंडरसन ने वनडे में कुल 269 विकेट हासिल किए हैं.

