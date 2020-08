ENG Vs IRE: इंग्लैंड को हराकर आयरलैंड की टीम ने रचा इतिहास, तोड़ दिया भारत का विश्व रिकॉर्ड

England Vs Ireland 3rd ODI: पॉल स्टर्लिंग (Paul Stirling) और एंड्रयू बालबर्नी (Andrew Balbirni) के शानदार प्रदर्शन से आयरलैंड (Ireland) ने आखिरी ओवर में विश्व चैम्पियन इंग्लैंड (England) को हराकर अपने क्रिकेट इतिहास में उस पर दूसरी जीत दर्ज की. जीत के लिये 329 रन के लक्ष्य के जवाब में आयरलैंड के लिये स्टर्लिंग और कप्तान बालबर्नी ने 214 रन की साझेदारी की. आयरलैंड ने इससे पहले 2011 विश्व कप में इंग्लैंड को हराया था. स्टर्लिंग 142 रन बनाकर रन आउटहुए जबकि बालबर्नी ने 113 रन बनाये. आखिरी 33 गेंद में 50 रन की जरूरत थी और विश्व कप के बेंगलुरू में खेले गए मैच के नायक केविन ओब्रायन ( Kevin O'Brien) ने एक गेंद और सात विकेट बाकी रहते टीम को जीत दिलाई. पहले बल्लेबाजी के लिये भेजी गई इंग्लैंड टीम ने तीन विकेट 44 रन पर गंवा दिये. इसके बाद इयोन मोर्गन ने 84 गेंद में 106 रन बनाये. इंग्लैंड की टीम 49 . 5 ओवर में 328 रन बनाकर आउट हो गई.

Kevin O'Brien and William Porterfield v Kenya, 2007

Andrew Balbirnie and Paul Stirling v England, 2020



