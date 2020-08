ENG Vs IRE: जॉनी बेयरस्टो ने खेली तूफानी पारी, 41 गेंद पर ऐसे ठोके 82 रन, बनाए कई रिकॉर्ड..देखें Video

ENG Vs IRE: आयरलैंड के खिलाफ दूसरे वनडे में इंग्लैंड को 4 विकेट से शानदार जीत मिली. जीत के साथ ही इंग्लैंड 3 वनडे मैचों की सीरीज में 2-0 से अजेय बढ़त बना पाने में सफल रहे. इंग्लैंड की जीत में जॉनी बेयरस्टो (Jonny Bairstow) हीरो साबित हुए. बेयरस्टो ने 41 गेंद पर केवल 82 रन बनाए और इंग्लैंड को जीत दिलाने में खास भूमिका निभाई. जॉनी बेयरस्टो (Jonny Bairstow) को तूफानी बल्लेबाजी के लिए प्लेयर ऑफ द मैच के खिताब से नवाजा गया. अपनी 82 रनों की तूफानी पारी में इंग्लैंड के विकेटकीपर बल्लेबाज ने 14 चौके और 2 छक्के जमाए. बेयरस्टो ने 200 के स्ट्राइक रेट के साथ रन बनाकर आयरलैंड गेंदबाजों की खूब धुनाई की. बेयरस्टो ने अपना अर्धशतक केवल 21 गेंद पर जमाया. ऐसा करते ही बेयरस्टो इंग्लैंड की ओर से वनडे में सबसे तेज अर्धशतक जमाने वाले बल्लेबाज बन गए हैं.

