ENG Vs PAK: बाबर आजम ने बनाया रिकॉर्ड, ICC Test Championship में ऐसा कमाल करने वाले पहले बल्लेबाज

Babar Azam: जोफ्रा आर्चर और क्रिस वोक्स ने पाकिस्तान को पहले क्रिकेट टेस्ट के पहले दिन शुरुआती झटके दिए जिससे पाकिस्तान टीम ने ये खबर लिखे जाने तक 2 विकेट पर 121 रन बना लिए हैं. इस समय बाबर आजम (Babar Azam )52 रन और शान मसूद 45 रन बनाकर खेल रहे हैं. पाकिस्तान ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने लेकिन आसमान में छाए बादलों के बीच इंग्लैंड को इस फैसले से कोई समस्या नहीं हुई. पाकिस्तान को सलामी बल्लेबाजों शान मसूद (नाबाद 27) और आबिद अली (16) ने सतर्क शुरुआत दिलाते हुए मेहमान टीम के गेंदबाजों को पहले घंटे में सफलता से महरूम रखा. जेम्स एंडरसन और स्टुअर्ट ब्रॉड की नई गेंद की जोड़ी ने दोनों बल्लेबाजों को कई बार छकाया लेकिन वे स्कोर को बिना विकेट खोए 36 रन तक पहुंचाने में सफल रहे. एंडरसन और ब्रॉड की जगह जो रूट ने आर्चर और वोक्स को उतारने का फैसला किया और दोनों ने ही अपने कप्तान को निराश नहीं किया. आर्चर ने अपनी मैच की सातवीं गेंद पर ही आबिद अली को बोल्ड करके इंग्लैंड को पहली सफलता दिलाई. देखें स्कोरकार्ड

Since the start of 2018, Babar Azam has scored 1,427 Test runs at 67.95. Nobody in world cricket has scored more Test runs at a higher average than Babar in that time. #ENGvPAK pic.twitter.com/u6isJfCq2o

The class of Babar Azam can be defined that no matter conditions are Asian or SENA Babar is always on an attacking mode. No point of being defensive at any stage across all formats… across all conditions. That's what makes Babar attaining legendary status in future!! #ENGvPAK