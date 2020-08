ENG Vs PAK: Yasir Shah ने बनाया वर्ल्ड रिकॉर्ड, शेन वार्न और अनिल कुंबले के रिकॉर्ड को तोड़ दिया

ENG Vs PAK: इंग्लैंड के खिलाफ पहले टेस्ट मैच में दायें हाथ के पाकिस्तानी लेग स्पिनर यासिर शाह (Yasir Shah) ने कमाल की गेंदबाजी की और इंग्लैंड की पहली पारी के दौरान 4 विकेट लेने में सफल हो गए हैं. यासिर शाह की घातक गेंदबाजी के कारण ही इंग्लैंड की टीम पहली पारी में 219 रन पर आउट हो गई. अपनी गेंदबाजी के दौरान यासिर शाह ने एक विश्व रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया. यासिर ऐसे पहले दायें हाथ के लेग स्पिनर बन गए हैं जिनके नाम 40 टेस्ट मैच तक सबसे ज्यादा विकेट लेने का रिकॉर्ड है. यासिर ने अबतक 40 टेस्ट मैच तक पहुंचते-पहुंचते 217 विकेट ले चुके हैं. ऐसा करते ही पाकिस्तान के लेग स्पिनर ने ऑस्ट्रेलिया के दायें हाथ के लेग स्पिनर क्लेरी ग्रिमेट (Clarrie Grimmett) के रिकॉर्ड को तोड़ दिया. यासिर शाह से पहले Clarrie Grimmett ऐसे स्पिनर थे जो दायें हाथ के लेग स्पिनर के तौर पर सबसे ज्यादा विकेट लेने में सफल रहे थे. क्लेरी ग्रिमेट (Clarrie Grimmett) ने अपने टेस्ट करियर में केवल 37 टेस्ट खेले और इस दौरान 216 विकेट लेने में सफल रहे थे.

Most wickets by a right-arm leg-spinner after 40 Tests

217* - Yasir Shah

216 - Clarrie Grimmett (in 37 Tests)

198 - Stuart MacGill

187 - Shane Warne

175 - BS Chandrasekhar

169 - Danish Kaneria

168 - Anil Kumble

164 - Mushtaq Ahmed

152 - Richie Benaud#EngvPak#EngvsPak