ENGvPAK 2nd T20I: बाबर आजम ने टी-20 क्रिकेट में रचा इतिहास, विराट कोहली के वर्ल्ड रिकॉर्ड की बराबरी की

इंग्लैंड ने 19.1 ओवर्स में 5 विकेट पर 199 रन बनाकर मैच जीत लिया. इंग्लैंड की ओर से सबसे ज्यादा कप्तान इयोन मॉर्गन (Eoin Morgan) ने बनाए. मॉर्गन ने 33 गेंद पर 66 रनों की पारी खेली, इंग्लिश कप्तान के अलावा डेविड मलान ने 36 गेंद पर 54 और बेयरस्टो ने 24 गेंद पर 44 रन बनाकर इंग्लैंड टीम के लिए जीत निश्चित कर दी.

Babar Azam is joint 3rd fastest to 1K ODI runs, joint 2nd fastest to 2K ODI runs and 3rd fastest to 3K ODI runs. Babar also 2nd fastest to 500 T20I runs, fastest to 1K T20I runs and joint fastest to 1500 T20I runs. what an incredible player. King Babar. @babarazam258#Cricket