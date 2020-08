ENG Vs PAK: 11 साल के बाद  PAK क्रिकेटर ने अनोखे बैटिंग स्टांस के साथ की बल्लेबाजी, हुए ट्रोल, देखें Video

Fawad Alam का बल्लेबाजी स्टांस रहा चर्चा का विषय

भले ही टेस्ट मैच ड्रा की ओर है लेकिन दूसरे टेस्ट मैच में पाकिस्तान के बल्लेबाज फवाद आलम (Fawad Alam) ने यकीनन हर किसी का ध्यान अपनी और आकर्षित किया. बता दें कि फवाद आलम 11 साल के बाद पाकिस्तान की टेस्ट टीम में वापसी कर रहे हैं. 11 साल के बाद टेस्ट में बल्लेबाजी करने उतरे आलम बिना कोई रन बनाए एल्बी डब्लू आउट हुए. फवाद कोई रन नहीं बना पनाए लेकिन 4 गेंद के दौरान जिस बल्लेबाजी स्टांस के साथ बल्लेबाजी की उसने सोशल मीडिया पर खूब सुर्खियां बटोरी. आलम की बल्लेबाजी स्टांस को देखकर हर किसी को पूर्व वेस्टइंडीज दिग्गज शिवनारायण चंद्रपॉल की याद आ गई. आलम के अनोखे स्टांस की चर्चा सोशल मीडिया पर खूब हुई है. यूनिक बल्लेबाजी स्टांस के बाद भी फवाद कोई खास कमाल नहीं कर पाए, लोगों ने उन्हें ट्रोल भी खूब किया.

Does Fawad Alam even remember these younger day times?



He the second Pakistani player to wait at least ten years between Test appearances, the other was Younis Ahmed (17y 111d) in 1987.



25th man ever to experience such a wait.



