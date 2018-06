ENG vs PAK 2nd TEST: तीसरे दिन ही पाकिस्तान की करारी हार, झेलनी पड़ी 'यह शर्मिंदगी'

खास बातें पाकिस्तान की पारी व 45 रन से हार जोस बटलर बने मैन ऑफ द मैच आईपीएल के बाद बटलर का टेस्ट में भी जलवा

गेंदबाजों की घातक गेंदबाजी के दम पर मेजबान इंग्लैंड ने दूसरे क्रिकेट टेस्ट मैच के तीसरे ही दिन रविवार को पाकिस्तान को पारी और 55 रन से हराकर दो मैचों की टेस्ट सीरीज में 1-1 से बराबरी हासिल कर ली. पिछले लगभग नौ महीनों में इंग्लैंड की यह पहली टेस्ट जीत है. पाकिस्तान को उसकी पहली पारी में 174 रन पर समेटने के बाद इंग्लैंड ने अपने रविवार के स्कोर सात विकेट पर 302 रन से आगे खेलते हुए अपनी पहली पारी में 363 रन का स्कोर बनाया और 189 रन की बढ़त हासिल की. जवाब में पाकिस्तान की टीम दूसरी पारी में 134 रन ही बना सकी और उसे पारी तथा 55 रन से हार का सामना करना तो करना पड़ा ही. साथ ही बड़ी शर्मिंदगी भी झलेनी पड़ी.पाकिस्तान के लिए दूसरी पारी में इमाम-उल-हक ने 64 गेंदों पर पांच चौकों से सर्वाधिक 34 और पहला टेस्ट खेल रहे उस्मान सलाउद्दीन ने 102 गेंदों पर दो चौकों से 33 रन का योगदान दिया. इंग्लैंड की ओर से स्टुअर्ट ब्रॉड ने तीन विकेट और अपना दूसरा टेस्ट मैच खेल रहे आफ स्पिनर डोमिनिक बेस ने तीन विकेट चटकाए. जेम्स एंडरसन ने दो और सैम कुरेन तथा क्रिस वोक्स को एक-एक विकेट मिला।इससे पहले, मेजबान इंग्लैंड ने सुबह सात विकेट पर 302 रन से आगे खेलना शुरू किया जॉस बटलर ने 34 और सैम कुरेन ने अपनी पारी को 16 रन से आगे बढ़ाया. इंग्लैंड की टीम तीसरे दिन 61 रन और जोड़कर 363 रन पर आलआउट हो गई. कुरेन ने 38 गेंदों पर चार चौकों से 20 रन का योगदान दिया. उनका विकेट टीम के 319 के स्कोर पर गिरा। मेजबान टीम ने इसके बाद 344 के स्कोर पर स्टुअर्ट ब्रॉड (2) के रूप में अपना नौंवा और 363 के स्कोर पर जेम्स एंडरसन (5) के रूप में अपना आखिरी विकेट खोया.बटलर ने एक छोर संभाले रखा और वह अविजित रहे. उन्होंने 101 गेंदों पर 11 चौकों और दो छक्कों से 80 रन की नाबाद पारी खेली. पाकिस्तान के लिए फहीम अशरफ ने 60 रन देकर सर्वाधिक तीन विकेट हासिल किया मोहम्मद आमिर, मोहम्मद अब्बास और हसन अली के हिस्से दो-दो विकेट आए. शादाब खान ने एक विकेट प्राप्त किया.इंग्लैंड की मजबूत गेंदबाजी आक्रमण के सामने पाकिस्तान की हालत यह रही कि उसके आठ बल्लेबाज दहाई का आंकड़ा भी नहीं छू सके. अजहर अली दाहाई में पहुंचने वाले तीसरे बल्लेबाज रहे. उन्होंने 11 रन बनाए.