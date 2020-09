ENG v PAK 3rd T20I: 19 साल के हैदर अली ने बनाया रिकॉर्ड, ऐसा करने वाले पहले PAK बल्लेबाज बने

इससे पाकिस्तान ने पहले बल्लेबाजी का न्यौता मिलने पर चार विकेट पर 190 रन बनाये. इंग्लैंड इसके जवाब में 8 विकेट पर 185 रन ही बना पाया. उसकी पारी का आकर्षण मोईन अली (Moeen Ali) के 33 गेंदों पर बनाये गये 61 रन रहे।. उनके अलावा सलामी बल्लेबाज टॉम बैंटन (Tom Banton) ने 46 रन का योगदान दिया. पाकिस्तान की तरफ से वहाब रियाज (Wahab Riaz) और शाहीन अफरीदी (Shaheen Afridi) ने दो-दो विकेट लिये.

इंग्लैंड को आखिरी दो गेंद पर 12 रन चाहिए थे. टॉम कुर्रेन ने हारिस रऊफ की पहली गेंद पर छक्का जड़ा लेकिन अंतिम गेंद पर वह चूक गये. पाकिस्तान की इंग्लैंड दौरे में यह पहली जीत थी. इससे पहले उसने तीन टेस्ट मैचों की सीरीज 0-1 से गंवायी थी.

19-year-old Haider Ali smashed a brilliant 56 v India in U19 WC SF in 2020, scored 239 in 9 inns at a SR of 158.27 in PSL 2020. And slams a stunning 54 (SR 163.63, 4*5, 6*2) on International & T20I debut against the current best whiteball team. What talent. @iamhaideraly#Cricket