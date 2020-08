ENG Vs PAK 3rd Test: पाकिस्तानी कप्तान अजहर अली ने ठोका शतक, बनाए एक साथ 3 रिकॉर्ड

अपने शतकीय पारी के दौरान उन्होंने 6000 टेस्ट रन भी पूरे कर लिए. पाकिस्तान की ओर से सबसे तेज 6000 टेस्ट रन बनाने वाले अजहर अली पांचवें बल्लेबाज हैं. उन्होंने 6000 टेस्ट रन 151वें पारी में बनाया है. अली से पहले मोहम्मद युसुफ (Mohammed Yousaf) ने 120 टेस्ट पारियों में 6000 रन बनाए थे. दूसरे नंबर पर यूनुस खान (Younis Khan) हैं जिन्होंने 126वें टेस्ट पारी में 6000 रन बना लिए थे. इसके अलावा तीसरे नंबर पर जावेद मियांदाद (Javed Miandad) हैं जिन्होंने 133वें टेस्ट पारी में 6000 रन पूरे किए थे. चौथे नंबर पर इंजमाम उल हक (Inzamam ul Haq) हैं जिनके नाम 6000 टेस्ट रन 135वें पारी में दर्ज हुए थे.

Highest scores by captains against England



Hanif Mohammad - 187* at Lord's in 1967

Javed Miandad -153* at Edgbaston in 1992@AzharAli_ - 141* at Southampton in 2020

Imran Khan - 118 at The Oval 1987#ENGvPAKpic.twitter.com/rIdEusxHz3