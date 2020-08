ENG Vs PAK तीसरे टेस्ट के लिए इंग्लैंड टीम का ऐलान, इन खिलाड़ियों को किया शामिल

ENG Vs PAK 3rd Test: पाकिस्तान के खिलाफ तीसरे टेस्ट के लिए इंग्लैंड की टीम घोषित हो गई है. बता दें कि सीरीज का आखिरी टेस्ट मैच साउथैंप्टन में खेला जाएगा. 3 टेस्ट मैचों की सीरीज में इंग्लैंड की टीम 1-0 से आगे हैं. पहला टेस्ट मैच इंग्लैंड ने जीता था तो वहीं दूसरा टेस्ट मैच बारिश की वजह से ड्रा पर समाप्त हुआ. ऐसे में तीसरा टेस्ट मैच पाकिस्तान की टीम के लिए काफी अहम है. बता दें कि तीसरे टेस्ट के लिए इंग्लैंड की टीम में कई बदलाव नहीं है. गौरतलब है कि बेन स्टोक्स पारिवारिक कारणों के चलते टेस्ट सीरीज में नहीं खेल रहे हैं. पाकिस्तान की टीम के लिए साख बचाने वाली लड़ाई होगी. आपको बता दें कि पिछले 10 सालों से पाकिस्तान इंग्लैंड से टेस्ट सीरीज नहीं हारी है तो वहीं इंग्लैंड अपने घर पर पिछले 6 सालों से टेस्ट सीरीज जीतते आई है.

We have named an unchanged 14-strong squad for our final #raisethebat Test of the summer starting tomorrow against Pakistan ????????????????????????????????#ENGvPAKpic.twitter.com/21zaKOZI8b