Eng vs Pak: पूर्व कप्तान सरफराज को मैदान पर जूते ले जाते देखा, तो बुरी तरह भड़के पाकिस्तानी फैंस, लेकिन...

Eng vs Pak 1st Test: मैनचेस्टर में इंग्लैंड और पाकिस्तान के बीच खेले जा रहे पहले टेस्ट के दूसरे दिन (Day 2) दिन मैदान पर ऐसी तस्वीर दिखाई पड़ी, जिससे पाकिस्तानी प्रशंसक बुरी तरह से भड़क गए. दरअसल ये प्रशसंक तब चौंक गए, जब पूर्व पाकिस्तानी कप्तानी (Sarfaraz Ahmed) मैदान पर हाथों जूते लिए आते दिखाई पड़े. सरफराज अहमद विकेट पर जमकर खेल रहे ओपनर शान मसूद (Shan Masood) के लिए जूते लेकर आए, जिन्हें परेशानी आ रही थी. देखते ही देखते सरफराज की यह तस्वीर पाकिस्तानी ट्विटर पर वायरल हो गई और पाकिस्तानी प्रशंसक इस पर बुरी तरह से भड़क गए. इन प्रशंसकों ने पूर्व कप्तान के साथ इसे बर्ताव को अपमानजनक करार दिया. इन प्रशंसकों ने सरफराज अहमद से सहानुभूति जताते हुए जमकर सोशल मीडिया पर अपना गुस्सा उतारा, लेकिन यहां ऐसे भी प्रशंसक रहे, जिन्होंने इसे खेल का हिस्सा और खेल भावना के अनुरूप बताते हुए कहा कि इस बात से सरफराज (Sarfaraz Ahmed) के प्रति उनका सम्मान और ज्यादा बढ़ गया है.

Our captain is serving as a 12th man in the sqaud what a shameful movement for the team that a person who has got ability to lead the team cleverly is serving shoes pair to the batsman. What a down to earth person he is. #sarfarazahmedpic.twitter.com/doCgiVcV3U — Awais Ali (@TheAwaisA) August 6, 2020

पाकिस्तान के पूर्व तेज गेंदबाज तनवीर अहमद ने भी इस पर जमकर भड़ास निकालते हुए लिखा कि जिस कप्तान ने चैपियंस ट्रॉफी जितायी, उसके साथ ऐसा बर्ताव सही नहीं है

Un logo ko sharam aani chahye jo Sarfaraz se joooty uthwa rahe hai, Maine kabhi nahi dekha k senior player/Captain jooty utha rha hoo, This type of behavior with a captain who won us Champion trophy is very Bad. This is not the way to treat our HEROES#PakvEng#SarfarazAhmedpic.twitter.com/C8Jjs2e5Pe — Tanveer Ahmed (@ImTanveerA) August 7, 2020

मीडिया से जुड़े एक पाकिस्तानी शख्स ने सरफराज की इस तस्वीर पर लिखा कि यह पाकिस्तानी क्रिकेट संस्कृति में बदलाव की तस्वीर है

Very good to see Sarfaraz Ahmed carrying drinks, its a massive cultural change in Pakistan cricket & its a humble move by Sarfaraz himself. In past Pakistan captains with less than half his achievements dont come out of dressing rooms when dropped. — M. Sarosh Ebrahim (@msarosh) August 6, 2020

मशहूर पाकिस्तानी पत्रकार ने भी इस घटना का बचाव करते हुए दिग्गज खिलाड़ियों का उदाहरण दिया.

Some of the biggest names in cricket have done it and I'm sure Sarfaraz Ahmed had no problems carrying the drinks too #ENGvPAK#Cricketpic.twitter.com/HfxjiJpcf2 — Saj Sadiq (@Saj_PakPassion) August 7, 2020

