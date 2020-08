ENG vs PAK: इंग्लैंड के खिलाफ तीसरे टेस्ट के लिए पाकिस्तान टीम घोषित, सऱफराज अहमद भी टीम में..देखें पूरी लिस्ट

इंग्लैंड ने पिछले दस सालो में लगभग हर टीम के खिलाफ टेस्ट सीरीज जीती है लेकिन इनमें पाकिस्तान शामिल नहीं है जिसके विरुद्ध वह शुक्रवार से यहां होने वाले तीसरे और अंतिम टेस्ट क्रिकेट मैच में जीत दर्ज करके 2010 से चले आ रहे इंतजार को खत्म करने की कोशिश करेगा.

पाकिस्तान ने पिछले मैच मध्यक्रम के बल्लेबाज फवाद आलम को मौका दिया था जिन्होंने लंबे अर्से बाद अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में वापसी की लेकिन वह केवल चार गेंद तक टिक पाये. यह देखना दिलचस्प होगा कि पाकिस्तानी टीम प्रबंधन घरेलू क्रिकेट के इस अनुभवी बल्लेबाज पर भरोसा दिखाता है या नहीं.

पाकिस्तान की बल्लेबाजी काफी हद तक बाबर आजम पर निर्भर है भले ही कुछ अवसरों पर शान मसूद और आबिद अली ने अच्छा प्रदर्शन किया. पिछले मैच में विकेटकीपर मोहम्मद रिजवान ने पुछल्ले बल्लेबाजों के साथ अच्छी बल्लेबाजी की थी. तेज गेंदबाजी विभाग में शाहीन अफरीदी और मोहम्मद अब्बास ने अब तक नयी गेंद से अच्छा प्रदर्शन किया है जबकि नसीम शाह ने पहले बदलाव के रूप में अच्छी भूमिका निभायी है. पाकिस्तान इसी गेंदबाजी आक्रमण के साथ उतर सकता है। पिच से भी शुरू में तेज गेंदबाजों को मदद मिलने की उम्मीद है.



Pakistan's squad for the third #ENGvPAK Test:



Azhar A (c), Babar A (vc), Abid A, Asad S, Fawad A, Imam, Kashif B, M Abbas, M Rizwan, Naseem S, Sarfaraz A, Shadab K, Shaheen A, Shan M, Sohail K and Yasir S. pic.twitter.com/f4huYYofnZ