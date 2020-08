PAK क्रिकेटर इमाम-उल-हक के साथ सरफराज अहमद ने किया ऐसा, जमीन पर यूं गिरे पड़े-VIDEO

सोशल मीडिया पर Imam-ul-Haq का एक वीडियो खूब वायरल हो रहा है जिसमें वह बेंच पर बैठने के क्रम में गिर पड़ते हैं और साथ में बैठे साथी खिलाड़ी अपनी हंसी नहीं रोक पाते थे. पूर्व कप्तान सरफराज ने भी इस वीडियो को अपने ट्विटर पर रि-ट्वीट किया है. वीडियो को खूब पसंद भी किया जा रहा है. वीडियो में आप देखेंगे कि जैसे ही इमाम कुर्सी पर बैठने के लिए जाते हैं वैसे की सऱफराज कुर्सी को हटा देते हैं जिससे इमाम जमीन पर गिर जाते हैं. इमाम के गिरने के बाद सरफऱाज हैरान हो जाते हैं. सरफऱाज का रिएक्शन देखकर आपको अंदाजा हो जाएगा कि वो भी इमाम को इस तरह से गिरता देख हैरान हो गए हैं.

Imam edges it past Sarfaraz and the slips

@amna_NKhan

Safi bhai you are always so kind