Eng Vs PAK: इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट मैच के दौरान 'जम्हाई' लेते दिखे सरफराज अहमद, लोगों ने फिर से किया ट्रोल

बता दें कि इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज में सरफराज को टेस्ट टीम में जगह दी गई लेकिन तीनों टेस्ट में उनको प्लेइंग इलेवन (Pakistan Playing XI) में खेलने का मौका नहीं मिला है. गौरतलब है कि पहले टेस्ट में सऱफराज 12वां खिलाड़ी बने थे और मैदान पर साथी खिलाड़ियों के लिए जूते उठाते हुए दिखाई दिए थे. जिससे पाकिस्तानी फैन्स निराश हुआ और पाकिस्तानी क्रिकेट टीम मैनेजमेंट की काफी आलोचना हुई थी. सरफराज ने अपना आखिरी टेस्ट मैच 2019 जनवरी में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ खेला था. उसके बाद से अबतक वो पाकिस्तान की टेस्ट इलेवन में नहीं खेल पाए हैं.

