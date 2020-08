सरफराज से जूते भिजवाने पर शोएब टीम मैनेजमेंट पर बरसे, लेकिन कोच मिस्बाह बोले कि कुछ भी गलत नहीं

पाकिस्तान के दिग्गज गेंदबाज शोएब अख्तर (Shoaib Akhtar) ने इंग्लैंड के खिलाफ खैले जा रहे पहले टेस्ट (Eng vs Pak 1st Test) के दूसरे दिन पूर्व कप्तान सरफराज अहमद (Sarfaraz Ahmed) के साथ किए गए बर्ताव पर नाखुशी जाहिर करते हुए टीम मैनेजमेंट को लताड़ लगायी है. कुछ साल पहले भारत को हराकर चैंपियंस ट्रॉफी जिताने वाले सरफराज कप्तान को 12वें खिलाड़ी की भूमिका निभाते देखा गया. पारी के 71वें ओवर में सरफराज बल्लेबाज के लिए मैदान पर पानी और जूते लेकर गए. और पूर्व कप्तान के साथ ऐसा बर्ताव किए जाने पर शोएब अख्तर ने जमकर अपने गुस्से का इजहार किया है.

Our captain is serving as a 12th man in the sqaud what a shameful movement for the team that a person who has got ability to lead the team cleverly is serving shoes pair to the batsman. What a down to earth person he is. #sarfarazahmedpic.twitter.com/doCgiVcV3U