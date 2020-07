Eng vs Pak: पीसीबी ने ईद और पहले टेस्ट से पहले इंग्लैंड भेजा स्पेशल गिफ्ट, तो खिलाड़ी फूले नहीं समाए, VIDEO

Eng vs Pak: पांच अगस्त से पाकिस्तानी टीम इंग्लैंड के साथ मैनचेस्टर (Manchester) में पहला टेस्ट खेलने जा रही है. हाल ही में सीरीज में विंडीज को 2-0 से पटकने के बाद इंग्लैंड का मनोबल सातवां आसमान छू रहा है. ऐसे में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (PCB) ने इंग्लैंड में पहले से ही जमा पूरी टीम को पाकिस्तान से ईद और पहले टेस्ट से पहले स्पेशल गिफ्ट भेजा, जिसके पाने के बाद पाकिस्तानी खिलाड़ी फूले नहीं समाए. पाकिस्तान टीम पिछले कई दिनों से इंग्लैंड में हैं और उसके सभी खिलाड़ियों दो-दो अनिवार्य कोरोना टेस्ट से भी गुजरे हैं.

We sent some special gifts for the Pakistan Cricket Team. Find out how they reacted! pic.twitter.com/Z1ekVbzTa1