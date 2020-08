ENG Vs PAK: पहले टेस्ट में इंग्लैंड से मिली हार पर बोले PAK कप्तान अजहर अली, 'यहां हुई टीम से चूक..'

मैच के चौथे दिन शनिवार को जीत के लिए 277 रन का पीछा कर रही इंग्लैंड की टीम एक समय 117 रन पर पांच विकेट गंवा कर संघर्ष कर रही थी. इसके बाद बटलर (75) और वोक्स (नाबाद 84) ने छठे विकेट लिए 139 रन की साझेदारी कर के इंग्लैंड को तीन विकेट से जीत दिला दी. अजहर ने कहा, ‘‘ उन्होंने दबदबा बना लिया और पिच से भी कोई मदद नहीं मिल रही थी. उन्होंने रुख बदल दिया और हम उनकी चुनौती का जवाब नहीं दे सके. इंग्लैंड के कप्तान जो रूट ने कहा कि उन्हें पता था कि 277 के लक्ष्य का पीछा करने के लिए एक विशेष पारी या साझेदारी की आवश्यकता होगी.

Morning after one of the MOST humiliating defeats & Azhar Ali still has not been sacked by @TheRealPCB



+ Azhar Ali has now become a burden on team as a batsman too



Make Babar or Shan the captain. Tell that you won't be judged in next 2 test matches. Just lead without pressure