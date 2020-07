ENG vs WI 1st Test: बेन स्टोक्स ने बनाया विश्व रिकॉर्ड, टेस्ट क्रिकेट में ऐसा करने वाले केवल छठे ऑलराउंडर बने

साउथम्पटन में खेले जा रहे पहले टेस्ट मैच मे इंग्लैंड ने पहली पारी 204 रन बनाए जिसके जवाब में वेस्टइंडीज ने शानदार परफॉर्मेंस करते हुए 318 रन पहली पारी में बनाए. वहीं, इंग्लैंड ने दूसरी पारी में तीसरे दिन का खेल खत्म होने तक 15 रन बना लिए थे. इंग्लैंड अभी भी वेस्टइंडीज से 99 रन पीछे है. इंग्लैंड की ओर से सबसे ज्यादा विकेट कप्तान बेन स्टोक्स (Ben Stokes) ने चटकाए. स्टोक्स ने 4 विकेट हासिल किए तो नहीं जेम्स एंडरसन ने 3 विकेट झटके. इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स (Ben Stokes) ने 4 विकेट लेने के दौरान एक रिकॉर्ड भी अपने नाम करने में सफलता पाई है. स्टोक्स टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में 4000 से ज्यादा रन और 150 से ज्यादा विकेट लेने का डबल धमाका करने वाले छठे ऑलराउंडर बन गए हैं. स्टोक्स से पहले ऐसा कारनामा टेस्ट में गैरी सोबर्स (Garry Sobers), जैक कैलिस (Jacques Kallis), इयान बॉथम (Ian Botham), कपिल देव (Kapil dev) और डेनियल विटोरी (Daniel Vettori) ने किया है. SCORE BOARD

Ben Stokes (4,099 runs & 150 wickets) becomes the 6th player to complete the double of 4,000 runs and 150 wickets in Test cricket



Second fastest (64) to reach the milestone after Sir Garry Sobers (63)



Second Englishman to achieve the landmark after Ian Botham#ENGvWpic.twitter.com/o1N4tXUk0b