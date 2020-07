ENG vs WI 1st Test: इंग्लैंड की दूसरी पारी में भी बेन स्टोक्स को जेसन होल्डर ने बनाया अपना शिकार, टेस्ट में लगातार दूसरी बार किया OUT..देखें Video

बेन स्टोक्स और जेसन होल्डर का करिश्मा

इंग्लैंड की पहली पारी में भी बेन स्टोक्स (Ben Stokes) के विकेट जेसन होल्डर (Jason Holder) ने लिया था. इसके बाद वेस्टइंडीज की पारी में होल्डर को आउट बेन स्टोक्स ने अपनी गेंदबाजी के दौरान किया. वहीं, अब इंग्लैंड की दूसरी पारी में भी होल्डर ने इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स को आउट कर कमाल कर दिया है. अब ये देखना होगा कि वेस्टइंडीज की दूसरी पारी के दौरान स्टोक्स वेस्टइंडीज के कप्तान विकेट ले पाते हैं या नहीं.

Stokes c Hope b Holder 46



