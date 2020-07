Eng Vs WI 1st Test: जर्मेन ब्लैकवुड वह खिलाड़ी जिसने लिखी वेस्टइंडीज के लिए ऐतिहासिक जीत की कहानी, जानिए इस बल्लेबाज का रिकॉर्ड

EngVsWI 1st Test Match Result: पहले टेस्ट मैच के पांचवें दिन वेस्टइंडीज को 200 रन के लक्ष्य की चुनौती मिली. वेस्टइंडीज की दूसरी पारी में शुरूआत खाफी खराब रही और 27 रन के अंदर 3 विकेट गिर गए. यहां से मैच मुश्किल नजर आने लगा, लेकिन कहते हैं जब तक क्रिकेट में आखिरी गेंद नहीं फेंकी जाए मैच के परिणाम को लेकर निश्चित नहीं होनी चाहिए. ऐसे में जर्मेन ब्लैकवुड (Jermaine Blackwood) ने वेस्टइंडीज की पारी को संभालने का काम किया. जर्मेन ब्लैकवुड ने 95 रनों की ऐसी पारी खेली जो हमेशा याद की जाएगी. ब्लैकवुड अब वेस्टइंडीज क्रिकेट के नए हीरो बन गए हैं. जर्मेन ब्लैकवुड ने रोस्टन चेस (37) के साथ चौथे विकेट के लिए 73 रनों की उपयोगी साझेदारी की और शेन डोरिच (20) के साथ पांचवें विकेट के लिए 68 रनों की साझेदारी कर इंग्लैंड के सामने मुश्किल हालात पैदा कर दिए. ब्लैकवुड को बेन स्टोक्स ने 189 रन के स्कोर पर आउट किया लेकिन तब तक वेस्टइंडीज का यह खिलाड़ी वो काम कर चुका था जिसकी यादें सालों-सालों तक वेस्टइंडीज क्रिकेट को गौरव का अनुभव कराता रहेगा. SCORE BOARD

