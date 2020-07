ENG vs WI 1st Test: ब्लैकवुड की बल्लेबाजी देखते हुए बेटे ने कहा, 'डैडी हिट द बॉल', फिर देखिए क्या हुआ ..देखें Video

साउथम्पटन टेस्ट में जीत के साथ ही अब वेस्टइंडीज की टीम 3 टेस्ट मैचों में 1- 0 से आगे हो गई है. सीरीज का दूसरा टेस्ट मैच 16 जुलाई को ओल्ड ट्रैफर्ड में खेला जाएगा. बता दें कि पहले टेस्ट में इंग्लैंड ने टॉस जीता था और पहले बल्लेबाजी की थी. पहले बल्लेबाजी करते हुए इंग्लैंड ने 204 रन बनाए थे जिसके बाद वेस्टइंडीज ने अपनी पहली पारी में 318 रन बनाए.

Big team WIN today @windiescricket We worked really hard for this! Job not done yet but great start. #WINdies