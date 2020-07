Eng Vs WI 1st Test: वेस्टइंडीज की ऐतिहासिक जीत पर विराट कोहली ने दिया रिएक्शन, बोले- 'शानदार जीत, बेहतरीन टेस्ट क्रिकेट..'

इस ऐतिहासिक जीत में वेस्टइंडीज के तेज गेंदबाज शैनन गेब्रियल को प्लेयर ऑफ द मैच के खिताब से नवाजा गया. शैनन गेब्रियल ने इस टेस्ट मैच में 9 विकेट चटकाए. गेब्रियल ने पहली पारी में 4 विकेट तो वहीं दूसरी पारी में 5 विकेट लेने का कमाल कर दिखाया. वेस्टइंडीज की जीत के बाद सर विवियन रिचर्ड्स (Viv Richards) ने भी ट्वीट कर वेस्टइंडीज खिलाड़ियों को बधाई दी और कहा कि हमें आपपर गर्व है. कई पूर्व दिग्गजों ने वेस्टइंडीज की जीत पर ट्वीट कर अपना रिएक्शन दिया है.

First game after the break belongs to us!



Some gritty performance from the lads. This team deserves the win in this game. Congratulations boys



You make us proud... #ENGvWIpic.twitter.com/wYAVRGOwh6