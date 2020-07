England Vs West Indies 1st Test: वेस्टइंडीज ने पहले टेस्ट क्रिकेट मैच में रविवार को यहां इंग्लैंड को चार विकेट से हराकर तीन टेस्ट मैचों की श्रृंखला में शुरुआती बढ़त हासिल की. वेस्टइंडीज के सामने 200 रन का लक्ष्य था जो उसने जर्मेन ब्लैकवुड के 95 रन की मदद से 6 विकेट खोकर हासिल किया. सीरीज का दूसरा टेस्ट मैच 16 जुलाई से ओल्ड ट्रैफर्ड में खेला जाएगा. बता दें कि टेस्ट मैच के पांचवें दिन इंग्लैंड ने वेस्टइंडीज को 200 रनों का लक्ष्य दिया था लेकिन शुरूआत में वेस्टइंडीज के 3 विकेट केवल 29 रन के अंदर गिर गए थे. यहां से मैच पूरी तरह से वेस्टइंडीज के हाथ से निकलता हुआ नजर आ रहा था लेकिन ब्‍लैकवुड (Jermaine Blackwood) ने वेस्टइंडीज की पारी को संभाला और रॉस्टन चेस (37), शेन डॉरिच (20) के अलावा कप्तान होल्डर ने नाबाद 16 रन बनाकर वेस्टइंडीज की टीम को ऐतिहासिक जीत दिला दी.

First Test match back after more than 100 days without cricket due & we get this - a true classic. As we head into the last session of the last day it's worth acknowledging the enormous effort involved to get this game on. Sport—once again—providing the ultimate escape. #ENGvWI