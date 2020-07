ENG vs WI 2nd Test: दूसरे टेस्ट में शतकवीर बेन स्टोक्स ने बनाया रिकॉर्ड, ऐसा करने वाले केवल चौथे खिलाड़ी

सोबर्स ने अपने करियर में कुल 93 टेस्ट मैच खेले. इंग्लैंड के इयान बॉथम ने अपने टेस्ट करियर में 102 मैच खेले इस दौरान 5200 रन, 14 शतक और 383 विकेट लेने में सफल रहे. वहीं, दक्षिण अफ्रीका के ऑलराउंडर जैक कैलिस ने टेस्ट करियर में 166 मैट खेले और इस दौरान 13289 रन, 45 शतक औऱ 292 विकेट लेने में सफलता हासिल की. वहीं, अब स्टोक्स के नाम टेस्ट करियर में 10 शतक हो गए हैं. अबतक स्टोक्स ने 65 टेस्ट मैच खेले हैं और इस दौरान 4248 रन के साथ-साथ153 विकेट हासिल कर लिए हैं.

Dom Sibley is now the 15th England batsman to register two or more centuries as an opener inside their first 8 Test matches.

The last one was: Nick Compton at Wellington in Mar2013 (2 100s in 6 Tests).

Sutcliffe had 4 100s, while Hutton, Luckhurst & Strauss had 3#EngvWI#EngvsWI