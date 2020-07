Eng Vs WI 2nd Test: सिबले से लाइव मैच के दौरान हुई भारी गलती, गेंद को चमकाने के लिए लगाया लार, फिर अंपायरों को करना पड़ा यह काम

England Vs West Indies 2nd Test Match: इंग्लैंड और वेस्टइंडीज के बीच दूसरे टेस्ट (England Vs West Indies 2nd Test) मैच के चौथे दिन लंच से पहले एक ऐसी घटना घटित हुई जिसकी चर्चा खूब हो रही है. दरअसल चौथे दिन लंच से ठीक पहले इंग्लैंड के खिलाड़ी डॉमिनिक सिबले (Dominic Sibley) ने गलती से गेंद को चमकाने के लिए उसपर अपने लार का इस्तमाल किया. जिसके तुरंत बाद सिबले को अपली गलती का एहसास हुआ और अंपायर से जाकर इस बात की जानकारी दी. अंपायर माइकल गॉफ और रिजर्ड इलिंगवर्थ ने फिर गेंद की जांच की और उसे डिसइन्फेक्ट किया. अंपायरों ने गेंद पर डिसइन्फेक्ट करने वाली वाइप का इस्तमाल कर फिर उस गेंद से खेलने की इजाजत खिलाड़ियों को दी.अंपायरों ने फिर 5 रन पेनाल्टी के तौर पर इंग्लैंड टीम को सजा भी दी. SCORE BOARD

Dom Sibley first player who applies Saliva on ball. Umpires sanitize ball quickly. Two warnings and 5 runs penalty for applying saliva. #ENGvWIpic.twitter.com/SGcbOdryQc