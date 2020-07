ENG Vs WI 2nd Test: दूसरे टेस्ट में इंग्लैंड की दूसरी पारी में जो हुआ उसने हर किसी को चौंका दिया, 66 साल बाद हुआ ऐसा

Eng vs WI test series: मैनचेस्टर में इंग्लैंड और वेस्टइंडीज (England vs West Indies 2nd Test) के बीच दूसरा टेस्ट मैच खेला जा रहा है. दूसरे टेस्ट मैच के चौथे दिन इंग्लैंड ने अपनी दूसरी पारी में 2 विकेट पर 37 रन बना लिए हैं. इंग्लैंड ने पहली पारी के आधार पर वेस्टइंडीज पर 219 रन की बढ़त बना ली है. टेस्ट मैच का एक दिन शेष बचा है. बता दें कि वेस्टइंडीज की पहली पारी में 287 रन पर सिमट गई थी. जिसके कारण इंग्लैंड ने पहली पारी में 182 रनों की बढ़त हासिल कर ली थी. वहीं, जब दूसरी पारी में इंग्लैंड के ओपनर बल्लेबाजी करने आए तो चौंकाने वाला नजारा देखने को मिला. दरअसल इंग्लैंड की दूसरी पारी में इंग्लैंड के नियमित ओपनर बल्लेबाजी करने नहीं आए बल्कि नॉन ओपनर (Non opener) बल्लेबाजों ने इंग्लैंड के लिए पारी का आगाज किया. इंग्लैंड की दूसरी पारी में बेन स्टोक्स (Ben Stokes) और जोस बटलर (jos Butler) को बतौर ओपनर बल्लेबाजी के लिए भेजा गया जिससे तेजी से रन बनाया जा सके. बता दें कि इस समय स्टोक्स 16 रन और जो रूट (joe Root) 8 रन बनाकर नाबाद हैं. SCORE BOARD

Yesterday @ Manchester, for the 17th time in their Test history England used four different openers in a Test match.

The last time they did this was @ Kingston in 1954 (Sobers' debut!).



DYK? India did this once @ Kolkata 1984/85 v Eng (Azhar's debut & Kapil's only missed Test!)