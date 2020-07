Eng Vs WI 2nd Test: इंग्लैंड की जीत के बाद जो रूट हुए खुश, बेन स्टोक्स की तुलना इस 'सुपरहीरो' से की

कप्तान जो रूट (joe Root) का मानना है कि इंग्लैंड की टीम में महान खिलाड़ी है और ‘मिस्टर इनक्रेडिबल' बेन स्टोक्स (Ben Stokes) के लिए कोई सीमा नहीं है. रूट ने वेस्टइंडीज के खिलाफ दूसरे टेस्ट में स्टोक्स के मैच विजयी प्रदर्शन से श्रृंखला में बराबरी हासिल करने के बाद यह बात कही. स्टोक्स ने वेस्टइंडीज के खिलाफ दूसरे टेस्ट में इंग्लैंड की 113 रन की जीत में अहम भूमिका निभाई। इस आलराउंडर ने पहली पारी में 176 रन की धैर्यपूर्ण पारी खेलने के अलावा दूसरी पारी में 57 गेंद में नाबाद 78 रन की तेजतर्रार पारी खेली स्टोक्स ने तीन विकेट भी चटकाए जिससे उन्हें मैन आफ द मैच का पुरस्कार मिला. रूट ने मैच के बाद कहा, ‘‘सभी समझते हैं कि हम ऐसे खिलाड़ी को देख रहे हैं तो अपने खेल के शीर्ष पर है, विश्व क्रिकेट में शीर्ष पर, जो लगातार योगदान दे रहा है. उन्होंने कहा, ‘‘हमें इसे संजोकर रखना होगा, सराहना करनी होगी और हमें समझना होगा कि हमारे पास महान खिलाड़ी है और हम उसका अधिक दोहन नहीं करें.

