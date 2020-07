Eng Vs WI: फील्डर ने कैच लेने के लिए लगाई 'सुपरमैन' सी छलांग, एक हाथ से हवा में ऐसे लिया कैच, देखें VIDEO

खासकर जब वेस्टइंडीज के आखिरी विकेट के रूप में केमर रोच (Kemar Roach) आउट हुए. रोच को स्पिनर डोमिनिक बैस (Dominic Bess) ने शार्ट लेग पर खड़े फील्डर ओली पोप (Ollie Pope ) के हाथों कैच कराकर पवेलियन भेजा और वेस्टइंडीज की दूसरी पारी का अंत किया. जिस तरह से ओली पोप ने केमर रोच का कैच लपका वो बेहद ही शानदार था. ओली पोप ने एक हाथ से कैच लपकर रोच को आउट किया. SCORE BOARD

This catch was enough for English to comeback for the third test with tremendous exuberance and confidence.

दरअसल रोच ने बैस की गेंद जो मीडिल लेंथ पर थी उसे कलाई के सहारे स्क्वायर लेग की तरफ शॉट मारने की कोशिश की लेकिन शार्ट लेग पर ओली पोप खड़े थे. हालाकि शॉट काफी तेज था जिसके कारण एक कोशिश में पोप कैच लपक नहीं पाए लेकिन जब गेंद उनके हाथ से लगकर गेंद छिटककर नीचे गिर रही थी तो फील्डर ने हवा में सुपरमैन (Superman Catch) की तरह छलांग लगाकर एक हाथ से कैच लपक लिया.

That stunning catch for last wicket is just what is needed for cheers.



Good luck for the next mates... @ECB_cricket