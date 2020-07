इरफान पठान बोले- भारत को मिल जाए 'बेन स्टोक्स' जैसा ऑलराउंडर तो दुनिया में कोई टीम नहीं हरा पाएगी तो युवराज ने यूं किया ट्रोल

भारत के पूर्व गेंदबाज इरफान पठान (Irfan Pathan) ने भारतीय टीम को लेकर एक खास ट्वीट किया है. पठान ने ट्वीट में बेन स्टोक्स (Ben Stokes) की तारीफ में कुछ बातें लिखी है जो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही है. जिसके बाद युवराज सिंह ने इरफान को ट्रोल करने की कोशिश की. भारत के इस पूर्व तेज गेंदबाज ने लिखा कि " भारतीय टीम (Indian Cricket Team) में बेन स्टोक्स के जैसा कोई ऑलराउंडर होगा तो टीम इंडिया अपराजेय बन जाएगी, दुनिया की किसी भी टीम से नहीं हारेगी'. इरफान पठान का यह ट्वीट खूब वायरल हो रहा है. जिसके बाद युवराज सिंह (Yuvraj Singh) ने ट्वीट पर कमेंट किया और लिखा कि, 'आपके कहने का मतलब भारत के हमारे पास यानि भारतीय टीम के पास ऐसा ऑलराउंडर नहीं है जो मैन विनर हो'. इसके तुरंत बाद इरफान ने लिखा, 'भाई युवराज रिटायर हो चुके हैं'. बता दें कि वेस्टइंडीज के खिलाफ टेस्ट सीरीज के दूसरे टेस्ट में स्टोक्स ने गजब का परफॉर्मेंस करते हुए 254 रन बनाए और 3 विकेट भी झटके थे. दूसरे टेस्ट में स्टोक्स को मैन ऑफ द मैच के खिताब से नवाजा गया था.

Indian cricket will be unbeatable anywhere in the world if they have a match winning all rounder like @benstokes38#matchwinner