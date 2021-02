IND v ENG 1st Test: इंग्लैंड गेंदबाजों का करिश्मा, पहले टेस्ट में भारत को 227 रनों से हराया

IND vs ENG 1st Test Day 5: पहले टेस्ट मैच में इंग्लैंड ने भारत को 227 रनों से हराकर 4 टेस्ट मैचों की सीरीज में 1-0 की बढ़त बना ली. भारत को इंग्लैंड ने 420 रनों का लक्ष्य दिया था. टेस्ट मैच के आखिरी दिन भारत की दूसरी पारी 192 रनों पर आउट हो गई. भारत की ओर से कप्तान विराट कोहली ने सबसे ज्यादा 72 रन बनाए. वहीं, गिल 50 रन की पारी खेलने के बाद आउट हुए. भारत की दूसरी पारी में कोहली और गिल के अलावा कोई दूसरा बल्लेबाज जमकर नहीं खेल पाया. इंग्लैंड की ओर से जेम्स एंडरसन ने कमाल की गेंदबाजी की और 3 विकेट लेने में सफल रहे. वहीं, जैक लीच ने 4 और डॉम बेस ने 1 विकेट लिए. बेन स्टोक्स और जोफ्रा ऑर्चर को भी 1 विकेट मिला. रनों के हिसाब से भारत के खिलाफ इंग्लैंड की यह चौथी सबसे बड़ी जीत है. चेन्नई के मैदान पर भारत को 22 सालों बाद हार मिली है. साल 1999 में इस मैदान पर भारत को पाकिस्तान के खिलाफ टेस्ट में हार मिली थी. स्कोरकार्ड

A huge win over India in the first Test has propelled England to the top of the ICC World Test Championship standings #WTC21pic.twitter.com/8AaC8XMrjr