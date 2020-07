Eng Vs WI 2nd Test: इंग्लैंड ने वेस्टइंडीज को 113 रनों से हराया, बेन स्टोक्स रहे मैच के हीरो, सीरीज 1-1 की बराबरी पर

बता दें कि इससे पहले इंग्लैंड ने दूसरी पारी में 3 विकेट पर 129 रन बनाए थे. स्टोक्स ने तूफानी पारी खेलते हुए 57 गेंद पर 78 रन बनाए. इंग्लैंड की ओर से स्टोक्स बतौर ओपनर सबसे तेज अर्धशतक जमाने वाले बल्लेबाज भी बने. स्टोक्स ने अपना अर्धशतक केवल 36 गेंद पर ही ठोक दिया था. स्टोक्स ने पहली पारी में भी 176 रनों की शतकीय पारी खेली थी जिसके कारण इंग्लैंड की टीम 9 विकेट पर 469 रन बना पाने में सफल रही थी. वेस्टइंडीज की टीम पहली पारी में 287 रन पर आउट हो गई थी.

बेन स्टोक्स बने मैन ऑफ द मैच

बेन स्टोक्स को मैन ऑफ द मैच के खिताब से नवाजा गया. स्टोक्स ने पहली पारी में जहां 176 रन बनाए थे तो वहीं गेंदबाजी से 1 विकेट चटकाया था. इसके अलावा दूसरी पारी में 78 रनों की धमाकेदार पारी खेली और साथ ही गेंदबाजी से 2 विकेट लेने में सफल रहे. इस तरह से इस टेस्ट मैच में स्टोक्स ने पूरे 254 रन बनाए और 3 विकेट लिए.

.@benstokes38 becomes the 5th player to score 250+ runs and 3+ wickets in a Test match#ENGvWI