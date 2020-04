इंग्लैंड के क्रिकेटरों ने कोरोनावायरस प्रभावितों के लिए दी इतनी बड़ी रकम और इससे अहम सवाल खड़े होते हैं कि...

इंग्लैंड क्रिकेट टीम के अनुबंधित खिलाड़ियों ने कोरोनावायरस महामारी (Coronavirus Pandemic) के खिलाफ लड़ाई और इससे प्रभावित लोगों की मदद के लिए अपने बोर्ड को पांच लाख पौंड की रकम देने का ऐलान किया है. इस रकम को अगर रुपये में बदलें, तो यह रकम तकरीबन साढ़े पांच करोड़ रुपये बैठती है. वास्तव में इस कदम की जितनी प्रशंसका की जाए, कम है. यह फैसला प्रेरणा लेने वाला है. इसका ऐलान प्लेयर्स एसोसिएशन (PCA) ने किया है. इसके अलावा इंग्लैंड की प्लेयर्स एसोसिएसन ने और भी फैसले लिए हैं. प्लेयर्स एसोसिएशन का फैसला एक समय आया है, जब इंग्लैंड एंड वेल्स क्रिकेट बोर्ड ने खिलाड़ियों के वेतन में 25 फीसदी कटौती का ऐलान किया था. इसके अलावा ईसीबी ने कोरोना के लिए 76 मिलियन डॉलर के पैकेज की मदद का ऐलान किया था. यह रकम रुपयों में करीब साढ़े पांच सौ करोड़ रुपये से ज्यादा बैठती है, जो बहुत ही हैरान करने वाली है.

