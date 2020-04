इस क्रिकेटर को विराट कोहली के नक्शेकदम पर चलना पड़ा महंगा, बीवी ने बाल काटकर कर दिया ऐसा हाल

पूर्व क्रिकेटर रोबार्ट ने सोशल मीडिया पर तस्वीर शेयर की है जिसमें उन्होंने अपने कटे हुए बाल को दर्शाया है. दरअसल उनकी वाइफ ने बाल काटने के क्रम में एक जगह से उनके पूरे बाल को ही सफाचट कर दिया. रोबार्ट ने ट्विटर पर तस्वीर शेयर करके लिखा, फ्लयूर अब तुम कभी किसी हेयरड्रेसर की बुराई नहीं करोगी. रोबार्ट के ट्वीट के बाद उनकी वाइफ फ्लयूर ने भी माफीनामा वाला ट्वीट किया और लिखा. 'माफ करना लेकिन तुमने ही कहा था ऊपर की ओर करना' सोशल मीडिया पर रोबार्ट और उनकी वाइफ फ्लयूर की करतूत को काफी पसंद भी किया जा रहा है.

Sorry but you did say ‘go all the way up..' https://t.co/te7UjCcc87