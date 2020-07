आयरलैंड के खिलाफ वनडे सीरीज के लिए इंग्लैंड टीम का ऐलान, चोट को हराकर इस खिलाड़ी ने 4 साल बाद की वापसी 

ENGvIRE ODI Series: आयरलैंड के खिलाफ इंग्लैंड ने वनडे टीम का ऐलान कर दिया है. बता दें कि आयरलैंड के खिलाफ इंग्लैंड की टीम 3 वनडे मैचों की सीरीज खेलेगी. इंग्लैंड ने 14 सदस्यीय टीम घोषित की है जिसमें रीस टूप्ले (Reece Topley) को भी जगह दी गई है. बता दें कि तेज गेंदबाज रीस टूप्ले (Reece Topley) 4 साल बाद इंटरनेशनल क्रिकेट (Internation Cricket) खेलते हुए नजर आएंगे. उनका करियर काफी चोटों से परेशान करने वाला रहा है. लेकिन एक बार फिर वो क्रिकेट खेलते हुए मैदान पर आएंगे. गौरतलब है कि टू्प्ले ने अपना आखिरी वनडे मैच 2016 में खेला था. अपने करियर के शुरूआती समय में वो कई बार चोटिल हुए, जिसकी वजह से वो इंग्लैंड की इंटरनेशनल टीम में वापसी नहीं कर पाए. आखिरी बार उनकी पीठ की सर्जरी जुलाई 2018 में हुई थी, जिसकी तस्वीर उनके पिता ने सोशल मीडिया पर शेयर की थी. अब एक बार फिर चोटों को हराकर टू्प्ले ने इंटरनेशनल क्रिकेट में वापसी की है. अबतक टू्प्ले ने 10 वनडे और 6 टी20 इंटरनेशनल मैच इंग्लैंड की ओर से खेले हैं.

Wonderful comeback from Reece Topley, who is back in the England squad. 2 years tomorrow he underwent back surgery. He's had 5 stress fractures and it's 4 years since he represented England. To come back from that... well, it's pretty incredible, really. Aldaniti territory.